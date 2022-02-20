Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кристина Соловий опубликовала нарезку кадров, сделанных на ее выступлении. Девушка выбрала для концерта необычный наряд с чересчур короткой юбкой. Она эффектно зажигала на сцене, приводя в восторг зрителей.

«Птичьими глазами - концерт @beletagemusichall 16/02/22. Спасибо за вашу любовь, за поддержку, за единство, которое я чувствую не только на концертах. Вместе - мы сила и у нас одна цель», - подписала видео Соловий.

В комментариях ей оставили массу комплиментов и отзывов.

«Эта песня прекрасна. Спасибо, что выбиваете из памяти тот рэп)», «Это было невероятно», «Крутезно!», «Класс, жаль, что я пока не могу попасть на твой концерт. Но обязательно попаду», «Кристина, искренне благодарен за отличный концерт», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на данный момент артистка переживает разбирательства с российским рэпером, который использовал ее песню для создания своего трека.

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