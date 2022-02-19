Відома українська співачка і фаворитка Святослава Вакарчука - Христина Соловій розповіла про проблему з іншим артистом, який вкрав її пісню.

Як передає Politeka.net, Христина Соловій є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму вокальному таланту на шоу "Голос країни". Після її участі в проєкті, її наставником став Святослав Вакарчук з групи "Океан Ельзи".

На своїй сторінці в Instagram Христина Соловій звернулася до своїх шанувальників. У публікації співачка розповіла про проблему, яка виникла з її піснею "Тримай". Російський артист використовував її матеріал у своєму треку, і Соловій попросила звернути на це увагу і блокувати його мікс.

"Instagram видалив мій попередній пост. Гортайте карусель",- розповіла співачка.

"Осквернив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій російський реп в тіктоку і Ютубі. Тепер тероризує моїх юристів, команду та команду інших артистів, щоб очистити права. Просто вкрав, привласнив моє...", — поскаржилася Христина Соловій.

Нагадаємо, що нещодавно артистка поділилася кадром зі своєї нової фотосесії, де постала в легкому вбранні, лежачи на ліжку. Її красу підкреслював легкий макіяж, який додавав їй природності та навколо неї були ніжні тони, які надавали фотографії додаткову красу.

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