Українська співачка Христина Соловій показала свою маму, заради якої цілий день провела в поїзді, поділившись зворушливим зізнанням.

Як пише Politeka.net, 29-річна Соловій - відома виконавиця і автор пісень. Українці дізналися про неї завдяки шоу "Голос країни", де її наставником був Святослав Вакарчук. Після проекту Христина стала першою виконавицею, яку лідер "Океан Ельзи" вирішив продюсувати. Відтоді Соловій активно розвиває свою кар'єру співачки.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про важливий для себе день.

"Крім мови ворожнечі про цю ситуацію - у мене сьогодні найважливіші слова для неї, кращої в світі мами Олександри, якій нині 60. І це до неї я весь день їду в поїзді, щоб сказати всі ці слова, не маючи зв'язку реагувати на вашу підтримку. Спасибі дорогі мої люди, ви золоті", - написала Соловій.

Вона поділилася коротким роликом, на якому позувала перед камерою поруч зі своєю мамою.

Шанувальники тут же відреагували на пост артистки.

"Вітати. У вас дуже красива мама", "красиві", "щирі вітання", "вітаю", - пишуть люди.

Зазначимо, що раніше Соловій поскаржилася на російського артиста, який використовував музику з її пісні «Тримай» у своєму треку без згоди співачки.

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