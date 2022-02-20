Відома модель і внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе і навчається в Нью-Йорку, вразила стильним образом в приспущеному піджаку.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 20-річна Соня Євдокименко опублікувала фото, показавши себе при повному параді.

Як відомо, дівчина давно живе в США, де будує кар'єру моделі, займається блогінгом і влаштовує своє особисте життя. Красуня зустрічається з мільйонером, який входив в один зі списків Форбс.

В її соціальних мережах регулярно з'являються професійні знімки. До кожної фотосесії дівчина підходить дуже відповідально. Вона підбирає стильні образи і луки, а також цікаві локації, щоб створювати неповторні фото.

В свіжому сторіс Соня Євдокименко засвітилася в білій блузі з оригінальним вирізом, зверху якої вона накинула піджак. Дівчина приспустила його, щоб додати пікантності образу. Особливу увагу привернув ідеальний макіяж моделі. Як відомо, найчастіше красуня фарбується сама, оскільки захоплюється мейкапом і всім, що пов'язано з б'юті-індустрією.

Відзначимо, що Соня - єдина внучка Софії Ротару. У неї є рідний брат Анатолій, з яким у неї дуже близькі стосунки.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко показала обличчя крупним планом, гуляючи вулицями Нью-Йорка:"Незрівнянна".

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко приспустила шубку посеред великого міста: ефектні кадри.

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко в одному рушнику показала, як виглядає без макіяжу:"дуже привабливо".