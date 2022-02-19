Як повідомляє Politeka.net, 20-річна онука знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе і будує модельну кар'єру в Нью-Йорку, з'явилася в ефектному образі на Тижні моди. Кадри виходу красуні опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram.

На знімках Соня відображена під час якогось дефіле вулицями американського мегаполісу. Вона позує фотографам то одна, то в компанії подружок-моделей. Перед камерою красуня з'явилася в довгій шовковій спідниці світлого відтінку і світлій теплій кофтині з головним убором, яка злегка оголила живіт. Доповнюють образ стильні білі чоботи, а зверху вона накинула теплу світлу дублянку.

У підписі до фотографій говориться: "Незрівнянна. Чарівна. Чудова і Прекрасна @iamsofiaeve ❤️. На #NewYorkFashionWeek 2022". Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото Євдокименко, засинаючи її компліментами.

Нагадаємо, Внучка Ротару в дивному вбранні захопила нареченого-мільйонера і не тільки: "Сонечка, ти...".

Як повідомляла Politeka, Внучка Ротару розтанула в жарких обіймах Мільйонера з рейтингу Forbes: старше на 13 років.

Також Politeka писала, що Внучка Ротару в міні-топі і тугих лосинах вразила розтяжкою: нога вище голови.