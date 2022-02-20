Як пише Politeka.net, Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко - успішна блогерка, яка живе і навчається в Нью-Йорку, США. Зірка робить перші кроки в модельному бізнесі, а також обожнює спорт, ділячись регулярно з фанатами своїми тренуваннями. У 20-річної красуні вже є наречений-мільйонер, який входив в один зі списків Форбс. На нових кадрах Соня вирішила показати стильний образ в шубці на прогулянці по Нью-Йорку.

На кадрах Соня була в топіку і шубці, яку майже зняла. Зірка позувала біля старої будівлі, вражаючи видом.



"Закохуватися в місто знову і знову", - написала в сторіс зірка.

Також знаменитість показав фото в окремій публікації, а не тільки сторіс.

"Наряд вихідного дня", - написала Соня.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"У повітрі візуальна магія", "Прекрасна", " шикарна. А яка у вас Погода ?тобі дуже личить цей образ".

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