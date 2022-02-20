Соня Євдокименко зробила кілька селфі в різних образах - без макіяжу і в одному лише рушнику, а також при повному параді в діловому костюмі.

Як повідомляє Politeka.net, внучка Софії Ротару, 20-річна Соня Євдокименко, давно живе в США, де будує модельну кар'єру. Крім того, вона активно веде блог, де постить фото з повсякденного життя і своєї роботи.

Нове миле селфі дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На новому знімку, яке Соня Євдокименко зробила, стоячи перед дзеркалом, вона позує в провокаційному вигляді. Дівчина стоїть в спа-центрі, куди вирушила для б'юті-процедур. Модель одяглася в один лише білий рушник. При цьому на обличчі у неї немає ні краплі косметики, але це тільки підкреслює її натуральну сяючу красу. Її волосся розпущене і лежать локонами на спині.

Примітною деталлю в її образу стало колечко у вигляді білої трояндочки і невеликі круглі сережки. Образ вийшов натуральним і дуже привабливим.

На іншому знімку вона вже стоїть при повному параді. Соня Євдокименко приміряла класичний чоловічий костюм-оверсайз: сірий довгий піджак і чорні шкіряні рукавички, які на тендітній фігурі виглядали неймовірно спокусливо. Спекотну нотку кадрам додав і той факт, що одяг дівчина одягла прямо на тіло без одягу.

Нагадаємо, що онука Ротару, показавши обличчя крупним планом, ефектно продефілювала вулицями Нью-Йорка.

Як повідомляла Politeka, онука Софії Ротару дала урок стилю просто на вулицях Нью-Йорка.

Також Politeka писала, єдиний онук Софії Ротару приміряв загадковий образ, як він тепер виглядає.