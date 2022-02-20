Известная модель и внучка Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет и учится в Нью-Йорке, впечатлила стильным образом в приспущенном пиджаке.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 20-летняя Соня Евдокименко опубликовала фото, показав себя при полном параде.

Как известно, девушка давно живет в США, где строит карьеру модели, занимается блогингом и устраивает свою личную жизнь. Красотка встречается с миллионером, который входил в один из списков Форбс.

В ее социальных сетях регулярно появляются профессиональные снимки. К каждой фотосессии девушка подходит очень ответственно. Она подбирает стильные образы и луки, а также интересные локации, чтобы создавать неповторимые фото.

В свежем сторис Соня Евдокименко засветилась в белой блузе с оригинальным вырезом, сверху которой она набросила пиджак. Девушка приспустила его, чтобы добавить пикантности образу. Особое внимание привлек идеальный макияж модели. Как известно, чаще всего красотка красится сама, поскольку увлекается мейкапом и всем, что связано с бьюти-индустрией.

Отметим, что Соня – единственная внучка Софии Ротару. У нее есть родной брат Анатолий, с которым у нее очень близкие отношения.

Напомним, что Соня Евдокименко показала лицо крупным планом, гуляя по улицам Нью-Йорка: "Бесподобная".

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко приспустила шубку посреди большого города: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в одном полотенце показала, как выглядит без макияжа: "Очень притягательно".