Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 20-летняя Соня Евдокименко опубликовала фото, показав себя при полном параде.

Как известно, девушка давно живет в США, где строит карьеру модели, занимается блогингом и устраивает свою личную жизнь. Красотка встречается с миллионером, который входил в один из списков Форбс.

В ее социальных сетях регулярно появляются профессиональные снимки. К каждой фотосессии девушка подходит очень ответственно. Она подбирает стильные образы и луки, а также интересные локации, чтобы создавать неповторимые фото.

В свежем сторис Соня Евдокименко засветилась в белой блузе с оригинальным вырезом, сверху которой она набросила пиджак. Девушка приспустила его, чтобы добавить пикантности образу. Особое внимание привлек идеальный макияж модели. Как известно, чаще всего красотка красится сама, поскольку увлекается мейкапом и всем, что связано с бьюти-индустрией.

Соня Евдокименко, внучка Ротару

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Отметим, что Соня – единственная внучка Софии Ротару. У нее есть родной брат Анатолий, с которым у нее очень близкие отношения.

соня евдокименко

Напомним, что Соня Евдокименко показала лицо крупным планом, гуляя по улицам Нью-Йорка: "Бесподобная".

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко приспустила шубку посреди большого города: эффектные кадры.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в одном полотенце показала, как выглядит без макияжа: "Очень притягательно".