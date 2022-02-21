Відомий український виконавець, суддя багатьох популярних талант-шоу Олег Винник засвітився в компанії дітей, які прийшли до нього на концерт.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Олег Винник опублікував кадри, зроблені за лаштунками. Він не зміг стримати емоцій, побачивши більше десяти маленьких шанувальників його творчості. Одну кучеряву крихітку він взяв на руки і вирішив познайомитися з нею.

Після цього артист влаштував спільну фотосесію з дітьми. Він виглядав дуже натхненним і щасливим.

Відзначимо, що Олег Винник є одним з найпопулярніших і затребуваних артистів в Україні. По всій країні у нього є армія прихильниць, яких в мережі називають «вовчиці» на честь однієї з пісень виконавця. На концерти Винника завжди збирається повний зал, а шоу з його участю стає рейтинговим.

Зараз співак гастролює по Україні, публікуючи у себе в Instagram кадри з концертів. Як відомо, минулого року частину концертів Винника було перенесено через його хворобу.

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