Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, якого називають "повелителем вовчиць", поділився у своєму Instagram чарівним фото і розповів про своє досягнення. Виявилося, що артист отримав статуетку музичної премії "Українська пісня року".

На фотографії Олег зображений в кулуарах церемонії нагородження, він тримає в руках свою нагороду. Перед камерою виконавець з'явився в стильному образі - на ньому темні рвані джинси, чорна сорочка і класичний піджак, а на обличчі серйозний вигляд з легкою усмішкою.

У підписі до фото Винник написав: "Для нас, артистів, немає нічого кращого, ніж співати на своїй рідній землі. Це дуже гідно і відповідально! Тому для мене честь отримувати премію "Українська пісня року". Спасибі за це вам".

Шанувальник тут же почали коментувати нове фото артиста, засинаючи його компліментами і привітаннями: "Ми дуже раді за Вас, вже шалено скучили. Ви, Олег Анатолійович, як завжди на висоті, просто кращий", "Як завжди, неперевершений", "Вітаю вас! Браво Маестро!", "Олежка, молодей! Ти найкращий", "Заслужено", "Щиро раді за вас і заслужену премію. Удачі і творчих польотів на довгі роки", "Вітаю Вас Олег Анатолійович!".

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