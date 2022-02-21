Известный украинский исполнитель, судья многих популярных талант-шоу Олег Винник засветился в компании детей, которые пришли к нему на концерт.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Олег Винник опубликовал кадры, сделанные за кулисами. Он не смог сдержать эмоций, увидев более десяти маленьких поклонников его творчества. Одну кучерявую крошку он взял на руки и решил познакомиться с ней.

После этого артист устроил совместную фотосессию с детьми. Он выглядел очень воодушевленным и счастливым.

Отметим, что Олег Винник является одним из самых популярных и востребованных артистов в Украине. По всей стране у него есть армия поклонниц, которых в сети называют «волчицы» в честь одной из песен исполнителя. На концерты Винника всегда собирается полный зал, а шоу с его участием становится рейтинговым.

Сейчас певец гастролирует по Украине, публикуя у себя в Инстаграм кадры с концертов. Как известно, в прошлом году часть концертов Винника было перенесено из-за его болезни.

Напомним, что Олег Винник рассказал поклонникам о своей радости: "Для меня честь...".

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