Популярний артист Олег Винник засвітився на заході з відомими молодими музикантами та висловився щодо них.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є популярним українським артистом. По всій країні у співака є безліч фанаток, які називають себе "вовчицями".

На своїй сторінці в Instagram артист опублікував нові фото. На кадрах Олег Винник засвітився на заході "Українська Пісня року", де зібралося безліч артистів. Також, на одному з фото Винник засвітився з Михайлом Поплавським. Під публікацією артист висловив свою думку щодо Заходу і молодих артистів.

"Ювілейна "Українська Пісня року" відбулася! Мені дуже подобається, що тут молоді сучасні артисти виступають з легендами української музики на одній сцені. Це складно з'єднати, але нам вдається! І Я бажаю, щоб це свято тривало ще багато-багато років!", — заявив Олег Винник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Браво, Маестро", "Які всі красиві!", "Так тримати", "Так тримати, ви круті!", "Які гарні 😍 🔥 фото просто бомба", "Маестро, Браво!", "Звучить відмінно", "Прекрасний проєкт! Наша країна багата талантами! Дуже хочеться почути вашу прем'єру пісні! Чекаємо концерту в Києві, щоб вже вас нарешті побачити, скучили...", "Все це ваша заслуга", "Класна команда", "Красунчик".

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