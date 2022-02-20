Як передає Politeka.net, Олег Винник є відомим українським співаком, який збирає натовпи фанаток на кожному своєму концерті. Чоловік також активно показує в Instagram фото і Відео зі своїх виступів, демонструючи нові зухвалі образи на кожному з них.

Наприклад, на останньому концерті чоловік хоч і вийшов на сцену в звичному для себе стилі, йому все ж вдалося «зачепити» прихильниць. Виступав перед фанатками Винник у чорній сорочці і шкіряних штанях, що підкреслили його образ зухвалого артиста, впевненого в своїх силах.

Як звичайно, Винник зібрав повний зал фанаток, які всіляко йому підспівували на найпопулярніші композиції і навіть включили ліхтарики, щоб створити більш романтичну і приємну атмосферу. "Вовчиці" у справі - підтримали співака.

Зазначимо, артист звик до бурхливої підтримки своїх прихильниць, тому часто показує в мережі також і їх відео, які вони знімали на концертах.

Раніше на своїй сторінці в Instagram артист опублікував нові фото. На кадрах Олег Винник засвітився на заході "Українська Пісня року", де зібралося безліч артистів. Також, на одному з фото Винник засвітився з Михайлом Поплавським. Під публікацією артист висловив свою думку щодо Заходу і молодих артистів.

Раніше повідомлялося, екс-підопічна Винника з "Голосу країни" заінтригувала появою в ефектному образі.

Politeka розповідала, Винник в шкіряних штанях і спалахах вогнів змусив своїх "вовчиць" схопитися з місць.

Також, Олег Винник вивів свою "таємну дружину" на головну сцену країни.