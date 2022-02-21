Тіна Кароль повернулася на шоу «Голос країни» і висловилася про тренерів нового сезону, побажавши перемоги одному з них.

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль вийшла на сцену в новому епізоді проекту. Її поява стала сюрпризом для однієї з учасниць шоу – Катерини Офліян, яка прийшла, щоб виступити з піснею співачки.

Після емоційного виступу з дівчиною Кароль, яка в минулих сезонах сама сиділа в тренерському кріслі "Голосу", поговорила з суддями нового сезону – Потапом, Святославом Вакарчуком, Надією Дорофєєвою та Олею Поляковою.

Колеги поцікавилися у виконавиці, кому з них вона бажає перемоги.

"Новачкам завжди щастить, так завжди говорять. Оля, в цьому випадку - це ти. Наді, я думаю, в принципі пощастило. Слава вже перемагав, але все одно повернувся за перемогою", - перерахувала Кароль.

У цей час Потап зізнався, що думав, що зможе перемогти, якщо Тіна не складатиме йому конкуренцію, проте в минулому сезоні перемогу забрала собі Дорофєєва.

"Але є той, хто реально бився зі мною всі ці роки. Це хлопець у рожевому костюмі. Потап, ну рви вже цей сезон. Я вже навіть пішла з "Голосу", щоб ти це зробив!", - пожартувавши Кароль.

"Ну я намагаюся, мала. Я роблю все, як ти мене вчила", - відповів на це Потап.

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