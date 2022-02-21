Тина Кароль вернулась на шоу «Голос країни» и высказалась о тренерах нового сезона, пожелав победы одного из них.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль вышла на сцену в новом эпизоде проекта. Ее появление стало сюрпризом для одной из участниц шоу – Екатерины Офлиян, которая пришла, чтобы выступить с песней певицы.

После эмоционального выступления с девушкой Кароль, которая в прошлых сезонах сама сидела в тренерском кресле «Голосу», побеседовала с судьями нового сезона – Потапом, Святославом Вакарчуком, Надей Дорофеевой и Олей Поляковой.

Коллеги поинтересовались у исполнительницы, кому из них она желает победы.

«Новичкам всегда везет, так всегда говорят. Оля, в этом случае – это ты. Наде, я думаю, в принципе повезло. Слава уже побеждал, но все равно вернулся за победой», - перечислила Кароль.

В это время Потап признался, что думал, что сможет победить, если Тина не будет составлять ему конкуренцию, однако в прошлом сезоне победу забрала себе Дорофеева.

«Но есть тот, кто реально бился со мной все эти годы. Это парень в розовом костюме. Потап, ну рви уже этот сезон. Я уже даже ушла из «Голоса», чтобы ты это сделал!», - пошутила Кароль.

«Ну я стараюсь, малая. Я делаю все, как ты меня учила», - ответил на это Потап.

Напомним, Тина Кароль без смущения показала прелести в глубоком вырезе крупным планом.

Как сообщала Politeka, уставшая Кароль с торчащими волосами показала жизнь вне концертов.

Также Politeka писала, что Кароль в маленькой пижаме пошалила на съемке, показав прелести фигуры.