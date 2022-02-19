Тина Кароль недавно появилась на светском вечере по случаю церемонии награждения "Лучшая песня года" в весьма экстравагантных и дорогих платьях от своих любимых дизайнеров. Причем исполнительница постаралась сделать акценты на фигуре, сообщает Politeka.net.

Отметим, что с недавних пор у Кароль также появился свой магазин, который она активно продвигает и желает всячески доказать, что способна удивить не только на сцене. Ранее звезда уже занималась рекламой драгоценностей, телефонов, украшений для дома и т.д.

Теперь же Кароль устраивает разные съемки для модной одежды из своих коллекций. В особенности часто на певице можно заметить светлую пижаму из мягкой ткани, состоящей из шортов и топа.

Благодаря тщательному уходу за собой Тина Кароль выглядит превосходно, поэтому может позволить себе самые эффектные образы. На новых кадрах певица предстала в прозрачном платье с такой же накидкой, немного засветив лишнее.

"Тина,Ждем Вас в Баку!!😭💔", "Ну просто вау-женщина!!! Все-таки как я обожаю эту красную помаду!!!❤️‍🔥",", - прокомментировали пользователи Сети.

Напомним, что недовольная Тина Кароль пожаловалась на новые "издевания"

Как сообщала Politeka, Кароль в прозрачной накидке и маленьком боди взволновала раскованным видом на сцене

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