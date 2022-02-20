Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - успешная украинская певица, имеющая звание Народной артистки Украины. Звезда в прошлом году была тренером "Голос країни", а в этом году знаменитость пригласили в судьи Нацотбора на Евровидение-2022. Артистка активно занимается творчеством и только за 2021 год выпустила три альбома. У Тины есть единственный сын Вениамин, которого артистка родила от продюсера Евгения Огира, которого уже нет в живых. Не забывает Кароль и об Инстаграм, где в этот раз решила показать эффектный образ, впечатлил провокационным ракурсом.
На кадрах Тина позировала в топике с эффектным вырезом. Образ звезда дополнила кожаными штанами. Звезда снимала сама себя на телефон, поделившись кадрами в сторис Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет таких инструментов.
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