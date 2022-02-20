Тина Кароль недавно появилась на светском вечере по случаю церемонии награждения "Лучшая песня года" в весьма экстравагантных и дорогих платьях от своих любимых дизайнеров. Причем исполнительница постаралась сделать акценты на фигуре, сообщает Politeka.net.

Тина Кароль сейчас ведет активный образ жизни – следит за модными тенденциями, ведет Тик-Ток и записывает шутливые видео, готовит новый клип и сменила стиль для привлечения внимания.

Также Кароль рассказывала, что готова к чему-то новому и у нее даже были отношения, хоть они и не сложились, поэтому одну из песен она посвятила тайному возлюбленному. Между концертами Кароль часто занимается разными делами, поэтому также показывает в Инстаграм свои образы.

Как видно, даже со вспушенными и не уложенными волосами она будет выглядеть хорошо. «Юный Эйнштейн» - шутливо подписала Кароль кадр из-за прически.

Отметим, что с недавних пор у Кароль также появился свой магазин, который она активно продвигает и желает всячески доказать, что способна удивить не только на сцене. Ранее звезда уже занималась рекламой драгоценностей, телефонов, украшений для дома и т.д.

Теперь же Кароль устраивает разные съемки для модной одежды из своих коллекций. В особенности часто на певице можно заметить светлую пижаму из мягкой ткани, состоящей из шортов и топа.

Напомним, что недовольная Тина Кароль пожаловалась на новые "издевания"

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