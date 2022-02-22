Ольга Сумська в брючному костюмі показала модний образ, який їй дуже підійшов.

Як передає Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська активно веде соціальні мережі і розповідає про себе. Також зірка любить говорити про догляд за шкірою і правила, яким вона слід, щоб бути у формі.

Сумський у вільний час любить бігати вечорами і ходити на прогулянки з вихованцями, а також нерідко зустрічає знайомих по дорозі і говорить про це в Instagram. Також Ольга є представником популярного косметичного бренду і не шкодує коштів на косметику.

Як можна помітити, виглядає артистка дійсно молодше своїх років, дуже доглянуто і привабливо.

У малиновому костюмі без принтів і прикрас їй вдалося підкреслити свій образ, а також не порушувати стиль. Ольга віддає перевагу класичним вбранням, довгим сукням і брючним костюмам з піджаками досить давно.

Також на своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Ольга Сумська без сорому показала своїм шанувальникам, як виглядає у вихідний день зовсім без макіяжу і фільтром. Вона постала перед камерою в рожевому халаті, а на руках у неї був її улюбленець.

Варто відзначити, що у актриси живе два вихованця - Джессіка і Жасмин. Нагадаємо, що нещодавно Ольга Сумська опублікувала ніжне фото зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком.

Нагадаємо, що Ольга Сумська провела День Всіх Закоханих з колишнім чоловіком:"ось вона, зустріч".

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська вразила виглядом в рожевому халаті: фото без фільтрів і макіяжу.

Також Politeka писала, що Сумська в незвичайному капелюсі з пір'ям показала образ для сцени.