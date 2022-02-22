Ольга Сумская в брючном костюме показала модный образ, который ей очень подошел.

Как передает Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская активно ведет социальные сети и рассказывает о себе. Также звезда любит говорить об уходе за кожей и правилах, которым она следует, чтобы быть в форме.

Сумская в свободное время любит бегать по вечерам и ходить на прогулки с питомцами, а также нередко встречает знакомых по пути и говорит об этом в Инстаграм. Также Ольга является представителем популярного косметического бренда и не жалеет средств на косметику.

Как можно заметить, выглядит артистка действительно моложе своих лет, очень ухоженно и привлекательно.

В малиновом костюме без принтов и украшений ей удалось подчеркнуть свой образ, а также не нарушать стиль. Ольга предпочитает классические наряды, длинные платья и брючные костюмы с пиджаками довольно давно.

Также на своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Ольга Сумская без стеснения показала своим поклонникам, как выглядит в выходной день совсем без макияжа и фильтром. Она предстала перед камерой в розовом халате, а на руках у неё был её любимец.

Стоит отметить, что у актрисы живет два питомца - Джессика и Жасмин. Напомним, что недавно Ольга Сумская опубликовала нежное фото со своим мужем Виталием Борисюком.

Напомним, что Ольга Сумская провела День всех влюбленных с бывшим мужем: "Вот она, встреча".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская впечатлила видом в розовом халате: фото без фильтров и макияжа.

Также Politeka писала, что Сумская в необычной шляпе с перьями показала образ для сцены.