Как передает Politeka.net, Ольга Сумская уже многие годы является известной украинской актрисой и телеведущей. До сих пор она часто появляется на сцене театров в главных ролях. Недавно Сумская засветилась в проекте Владимира Остапчука "Любовь и блогеры".
Так, на своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Ольга Сумская без стеснения показала своим поклонникам, как выглядит в выходной день совсем без макияжа и фильтром. Она предстала перед камерой в розовом халате, а на руках у неё был её любимец.
Стоит отметить, что у актрисы живет два питомца - Джессика и Жасмин.
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Напомним, что недавно Ольга Сумская опубликовала нежное фото со своим мужем Виталием Борисюком. Стоит отметить, что её муж также является известным украинским актером театра и кино, они с Сумской часто играют в одних и тех же представлениях.
Ранее сообщалось, Ольга Сумская провела вечер 14 февраля с бывшим мужем, Борисюк не против.
Politeka рассказывала, экс-муж Сумской Паперный пощеголял перед ней в дорогой обновке и вызвал смех.
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