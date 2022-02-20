Популярная украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская показала, как выглядит с утра в выходной день.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская уже многие годы является известной украинской актрисой и телеведущей. До сих пор она часто появляется на сцене театров в главных ролях. Недавно Сумская засветилась в проекте Владимира Остапчука "Любовь и блогеры".

Так, на своей странице в Инстаграм актриса опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Ольга Сумская без стеснения показала своим поклонникам, как выглядит в выходной день совсем без макияжа и фильтром. Она предстала перед камерой в розовом халате, а на руках у неё был её любимец.

Стоит отметить, что у актрисы живет два питомца - Джессика и Жасмин.

Напомним, что недавно Ольга Сумская опубликовала нежное фото со своим мужем Виталием Борисюком. Стоит отметить, что её муж также является известным украинским актером театра и кино, они с Сумской часто играют в одних и тех же представлениях.

Ранее сообщалось, Ольга Сумская провела вечер 14 февраля с бывшим мужем, Борисюк не против.

Politeka рассказывала, экс-муж Сумской Паперный пощеголял перед ней в дорогой обновке и вызвал смех.

Также, Сумская в шляпке с перьями показала свой новый образ для сцены: яркие кадры