Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная актриса, которая практически 40 лет играет в театре и кино. Звезда получила звания Народной и Заслуженной артистки Украины и продолжает радовать своим творчеством, несмотря ни на что. Сейчас Ольга замужем за актером Виталием Борисюком и недавно сыграла серебряную свадьбу. Но это не первый брак звезды, ведь с 87 по 91-й год Сумская была в отношениях с актером Евгением Паперным. На новых сторис Ольга показала, как проводит время с Евгением и Виталием в День Влюбленных.
На кадрах звезда напевала песню и показала сначала Евгения, а потом Виталия.
"Вот она, встреча двух прекрасных актеров, да Евгений Васильевич. Вот, угощает Виталий Михайлович", - сказала Ольга.
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Как можно понять, артисты готовились к выступлению в театре.
Напомним, Сумская в честь важной даты рассказала, как Борисюк увел ее от первого мужа
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