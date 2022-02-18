Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 55-летняя Ольга Сумская опубликовала фото, сделанное перед выходом на сцену. Как известно, актриса задействована во многих известных спектаклях, с которыми выступает в разных уголках Украины.

Звезда играет главные роли в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Любовь и голуби». На новом фото она засветилась в образе Анны Карениной. Актриса позировала в черной шляпке с перьями и белой классической блузе.

Как известно, Ольга Сумская является одной из самых популярных украинских актрис. Ее прорыв произошел после роли Роксоланы. С тех пор актриса считается одной из главных красоток украинского кино. Стоит отметить, что несмотря на возраст звезда все еще играет главные роли, предназначенные более молодым героиням.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

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Напомним, что Сумская призналась, как Борисюк увел ее от первого мужа: "Я нашла в гримерной...".

Как сообщала Politeka, бывший муж Сумской Паперный продемонстрировал ей дорогую обновку и вызвал смех: "Серьезная заявка".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская провела вечер 14 февраля с бывшим мужем, Борисюк не против: "Вот она, встреча".