Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская активно гастролирует по Украине, играя в известных спектаклях – в этот раз она показала себя в новой роли.

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 55-летняя Ольга Сумская опубликовала фото, сделанное перед выходом на сцену. Как известно, актриса задействована во многих известных спектаклях, с которыми выступает в разных уголках Украины.

Звезда играет главные роли в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Любовь и голуби». На новом фото она засветилась в образе Анны Карениной. Актриса позировала в черной шляпке с перьями и белой классической блузе.

Как известно, Ольга Сумская является одной из самых популярных украинских актрис. Ее прорыв произошел после роли Роксоланы. С тех пор актриса считается одной из главных красоток украинского кино. Стоит отметить, что несмотря на возраст звезда все еще играет главные роли, предназначенные более молодым героиням.

Напомним, что Сумская призналась, как Борисюк увел ее от первого мужа: "Я нашла в гримерной...".

Как сообщала Politeka, бывший муж Сумской Паперный продемонстрировал ей дорогую обновку и вызвал смех: "Серьезная заявка".

Также Politeka писала, что Ольга Сумская провела вечер 14 февраля с бывшим мужем, Борисюк не против: "Вот она, встреча".