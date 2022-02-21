Скандально відомий блогер Олександр Заліско чесно розповів про те, як його розчарував відпочинок у Домінікані, за який довелося заплатити 215 тисяч гривень.

Як пише Politeka.net, Олександр поділився непривабливою правдою в своєму Instagram. Нещодавно блогер відправився відпочивати в Домініканську Республіку, де за допомогою туроператора оселився в «одному з кращих готелів країни», у якого в описі стоїть п'ять зірок.

Однак умови проживання блогеру категорично не сподобалися. У перший же ранок він зіткнувся з тим, що в його номері живуть таргани. Як пізніше виявилося, живність можна зустріти і в ресторані готелю.

Заліско також поскаржився на убогий вибір їжі в готелі і погану підготовку.

Особливо блогера обурило те, що все це він отримав, заплативши туроператору 215 тисяч гривень.

«Що я отримав за 215 тисяч гривень...Я не вірю, що вся Домінікана така!...Чесно, емоції погані, не такого я хотів на відпочинку» - обурився Заліско.

Він спробував розібратися з туроператором і турагентом, а пізніше звернувся зі скаргами до персоналу готелю, який запропонував йому замінити номер.

«Чесно, я дуже втомився і перенервував ... всі переводять стрілки один на одного. А мій проплачений час проходить», - зізнався Заліско.

Він не зміг домогтися від туроператора переведення в інший готель, тому вирішив погодитися на переселення в інший номер. Блогер написав, що тепер постарається насолоджуватися відпочинком і буде сподіватися на відсутність тарганів.

Нагадаємо, раніше Заліско потрапив у скандал через святкування дня народження в День пам'яті жертв голодоморів. Тоді ведучий заходу Володимир Остапчук назвав пишний банкет "голодною блогерською тусою", викликавши бурю обурення в мережі.

Нагадаємо, скандальний український блогер потрапив у ДТП, момент потрапив на відео.

Як повідомляла Politeka, Остапчук і скандальний блогер Заліско після трагедії звернулися до українців.

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