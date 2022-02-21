Скандально известный блогер Александр Залиско честно рассказал о том, как его разочаровал отдых в Доминикане, за который пришлось заплатить 215 тысяч гривен.

Как пишет Politeka.net, Александр поделился неприглядной правдой в своем Инстаграм. Недавно блогер отправился отдыхать в Доминиканскую Республику, где при помощи туроператора поселился в «одном из лучших отелей страны», у которого в описании стоит пять звезд.

Однако условия проживания блогеру категорически не понравились. В первое же утро он столкнулся с тем, что в его номере живут тараканы. Как позже оказалось, живность можно встретить и в ресторане отеля.

Залиско также пожаловался на скудный выбор еды в отеле и плохую готовку.

Особенно блогера возмутило то, что все это он получил, заплатив туроператору 215 тысяч гривен.

«Что я получил за 215 тысяч гривен...Я не верю, что вся Доминикана такая!...Честно, эмоции плохие, не такого я хотел на отдыхе», - возмутился Залиско.

Он попытался разобраться с туроператором и турагентом, а позже обратился с жалобами к персоналу отеля, который предложил ему заменить номер.

«Честно, я очень устал и перенервничал…Все переводят стрелки друг на друга. А мое проплаченное время проходит», - признался Залиско.

Он не смог добиться от туроператора перевода в другой отель, поэтому решил согласиться на переселение в другой номер. Блогер написал, что теперь постарается наслаждаться отдыхом и будет надеяться на отсутствие тараканов.

Напомним, ранее Залиско попал в скандал из-за празднования дня рождения в День памяти жертв голодоморов. Тогда ведущий мероприятия Владимир Остапчук назвал пышный банкет «голодной блогерской тусой», вызвав бурю негодования в сети.

Напомним, скандальный украинский блогер попал в ДТП, момент попал на видео.

Как сообщала Politeka, Остапчук и скандальный блогер Залиско после трагедии обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что трагедия случилась после скандальной вечеринки, которую вел Остапчук.