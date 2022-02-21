Переможниця Нацвідбору на "Євробачення" Аліна Паш відверто висловилася про свій скандал з поїздкою до Криму, який коштував їй участі в престижному конкурсі.

Як повідомляє Politeka.net, виконавиця Alina Pash дала відверте інтерв'ю програмі "Зірковий шлях", анонс якого з'явився в Instagram. У пості з'явилося відео з короткими уривками з бесіди артистки з журналістами.

Судячи з окремих фраз, Паша прокоментувала свій гучний скандал з поїздкою до Криму в 2015 році.

"Так задовбало! Тому що хочеться поставити крапку і все. У 2015 році я була там (у Криму – прим. ред.) на весіллі. Після цього - жодного разу більше", - заявила Паша.

Також в інтерв'ю співачка зізналася, що в її житті було багато несподіваних поворотів.

"Я, напевно, ні до чого не була готова, що відбувалося зі мною в житті...за кожним словом варто стежити, особливо у нас в Україні", - розповіла Аліна Паш.

Нагадаємо, що за підсумками Нацвідбору саме Паша мала їхати на "Євробачення" і представляти Україну. Однак, незабаром після оголошення результатів конкурсу спливла інформація про те, що в 2015 році співачка відвідувала анексований Крим відразу після поїздки в Москву. З'явилися повідомлення про те, що вона могла потрапити на півострів незаконно – через територію РФ.

Сама співачка неодноразово підкреслювала, що їздила в Крим на автобусі з території України. Однак, коли вона надала відповідну довідку, та виявилася фейковою. Паша зізналася, що довідку для неї брав один з членів її команди, тому вона не підозрювала, що документ міг бути підробленим. Після цього інциденту співачка відмовилася від участі в "Євробаченні".

Нагадаємо, Аліна Паш після скандалу з Нацвідбором вирішила "зникнути".

Як повідомляла Politeka, скандал з Нацвідбором, українці масово стали на захист Аліни Паш.

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