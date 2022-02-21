Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя" Тіна Кароль розповіла, що насправді не погоджувалася стати завідуючою кафедри естрадного вокалу в Київському національному університеті культури і мистецтв, як раніше про це заявив його ректор Михайло Поплавський.

Співачка зазначила, що Поплавський дійсно запропонував їй зайняти цю посаду, але згоди вона не давала. Тіна Кароль збентежилася і перевела все в жарт.

"Це був гарний жест чоловіка. А якщо серйозно: я можу, вмію, але вести журнали... поки є чим зайнятися", – заявила зірка, давши зрозуміти, що пропозицію відхилила.

Поплавський, у свою чергу, заявив, що призначення співачки на посаду можливе з нового навчального року.

"Ось тоді і подивимося", - резюмував народний артист.

Як відомо, зараз Тіна Кароль активно займається сольною кар'єрою і навіть відмовилася від участі в популярних шоу на «1+1», в яких була задіяна протягом багатьох років.

Нагадаємо, що Кароль в мініатюрній піжамі побалувалася на зйомці, ефектні фото.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль повернулася на "Голос країни", відповівши, що думає про Полякову і Потапа:"бився зі мною".

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