Как пишет Politeka.net, в интервью Кате Осадчей для "Светской жизни" Тина Кароль рассказала, что на самом деле не соглашалась стать заведующей кафедры эстрадного вокала в Киевском национальном университете культуры и искусств, как ранее об этом заявил его ректор Михаил Поплавский.

Певица отметила, что Поплавский действительно предложил ей занять эту должность, но согласия она не давала. Тина Кароль засмущалась и перевела все в шутку.

«Это был красивый жест мужчины. А если серьезно: я могу, умею, но вести журналы… пока есть чем заняться», – заявила звезда, дав понять, что предложение отклонила.

Поплавский, в свою очередь, заявил, что назначение певицы на должность возможно с нового учебного года.

«Вот тогда и посмотрим», - резюмировал народный артист.

Как известно, сейчас Тина Кароль активно занимается сольной карьерой и даже отказалась от участия в популярных шоу на «1+1», в которых была задействована в течение многих лет.

Напомним, что Кароль в миниатюрной пижаме побаловалась на съемке, эффектные фото.

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