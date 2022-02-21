Як пише Politeka.net, зірка опублікувала у своєму Instagram провокаційне фото. Як відомо, за своє життя Сумська була одружена двічі. Її першим чоловіком був актор Євген Паперний, від якого знаменитість народила дочку Антоніну. Пара розлучилася через чотири роки після весілля.

Актриса не приховує, що їх з Паперним шлюб був неідеальним: Сумська відкрито зізналася, що зраджувала першому чоловікові зі своїм нинішнім чоловіком, актором і співаком Віталієм Борисюком.

У Сторіз Сумська поділилася рідкісним архівним фото, на якому відображені їх з Борисюком таємні стосунки. На фото парочка перебувала в одній кімнаті з тодішнім чоловіком актриси Паперним, проте їх це не бентежило.

Молодий Сумська і Борисюк вирішили таємно поцілуватися перед камерою в той момент, коли Паперний від них відвернувся.

"Поки чоловік повернувся до колеги, поцілунок з коханцем...Історія одного фото ... Банкет після прем'єри «Кандід» 1991 рік", - підписала фото Сумська.

Актриса раніше розповідала, що Паперний дізнався про її роман з Борисюком випадково, виявивши фото коханця Сумської в її сумочці. Після цього вони розлучилися. При цьому актриса стверджує, що зараз вони підтримують дружні стосунки з колишнім чоловіком.

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