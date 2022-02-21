Как пишет Politeka.net, звезда опубликовала в своем Инстаграм провокационное фото. Как известно, за свою жизнь Сумская была замужем дважды. Ее первым мужем был актер Евгений Паперный, от которого знаменитость родила дочь Антонину. Пара развелась через четыре года после свадьбы.

Актриса не скрывает, что их с Паперным брак был неидеальным: Сумская открыто призналась, что изменяла первому мужу со своим нынешним супругом, актером и певцом Виталием Борисюком.

В Сториз Сумская поделилась редким архивным фото, на котором запечатлены их с Борисюком тайные отношения. На фото парочка находилась в одной комнате с тогдашним мужем актрисы Паперным, однако их это не смущало.

Молодые Сумская и Борисюк решили скрытно поцеловаться перед камерой в тот момент, когда Паперный от них отвернулся.

«Пока муж повернулся к колеге, поцелуй с любовлником…История одного фото…Банкет после премьеры «Кандид» 1991 год», - подписала фото Сумская.

Актриса ранее рассказывала, что Паперный узнал о ее романе с Борисюком случайно, обнаружив фото любовника Сумской в ее сумочке. После этого они развелись. При этом актриса утверждает, что сейчас они поддерживают дружеские отношения с бывшим мужем.

Напомним, Ольга Сумская обратилась в программу "Жди меня".

Как сообщала Politeka, 55-летняя Сумская в молодежном костюме засветилась на съемках известного шоу.

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