Так, 55-летняя Сумская засветилась в телепрограмме "Жди меня" на Интере - проекте о людях, которые ищут друг друга, невзирая на расстояния и годы разлуки. Соответствующими кадрами актриса поделилас в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, по традиции в феврале по всей Украине проходят встречи выпускников школ и вузов. Сумская вознамерилась воссоединиться со своими одноклассниками - их дороги разошлись давным-давно, но Ольга не теряет надежды.

"Дорогие мои одноклассники, я с нетерпением жду встречи с вами в программе "Жди меня", - говорит на кадрах Сумская.

Также в анонсе промелькнули несколько школьных фото актрисы из ее личного архива.

Отметим, Ольга Сумская родилась в 1966 году во Львове, но ее детство прошло в Запорожье, куда родители переехали ради работы в местном театре. Сначала семья Сумских жила на улице Гоголя. А потом переехала на ул. Школьную, 27. Ольга училась в 1-й школе.

"Запорожье – моя вторая родина, – рассказывала в одном из интервью актриса. - Это моя любовь, невероятные годы моего детства, творческого взлета моих родителей - народных артистов Украины Вячеслава Игнатьевича и Анны Ивановны Сумских. Родители работали в театре имени Магара в течение пятнадцати лет".

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