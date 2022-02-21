Молода українська співачка Карина Столаба, яка була фіналісткою шоу "Голос. Діти", тріумфально повернулася на шоу "Голос країни", вразивши тренерів.

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явився фрагмент з виступу дівчини. Вона підкорила своїм талантом всіх суддів, розгорнувши навіть крісло вимогливого Святослава Вакарчука.

"Чотири розвороти крісел тренерів. Пам'ятаєш, Карина Столаба @karinestolaba була учасницею "Голос.Діти-5" у команді "Время и Стекло"? Тоді дівчина змогла дійти до фіналу. І ось через три роки Карина вирішила ще раз спробувати свої сили вже в "Голосі країни". А тобі сподобався виступ співачки?",- підписали виступ автори аккаунта.

У коментарях глядачі залишили масу теплих відгуків.

"Крута, розумничка, пісню качнула, воу", "Краща", "Талановита дівчина", "Найкраща дівчинка!", "Яка дівчина, молодець!", "Вона класна дівчина, я думав, що вона піде в команду Наді", «Розумничка талановита @karinestolaba», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Сасанчин перехотів дітей після народження дочки:"ні в якому разі".

Як повідомляла Politeka, продюсер "Голосу країни" здивував глядачів заявою напередодні ефіру:"Нам нічого не страшно".

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