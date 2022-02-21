Молодая украинская певица Карина Столаба, которая была финалисткой шоу «Голос. Діти», триумфально вернулась на шоу «Голос країни», впечатлив тренеров.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм появился фрагмент с выступления девушки. Она покорила своим талантом всех судей, развернув даже кресло требовательного Святослава Вакарчука.

«Четыре разворота кресел тренеров. Помнишь, Карина Столаба @karinestolaba была участницей «Голос.Дети-5» в команде «Время и Стекло»? Тогда девушка смогла дойти до финала. И вот через три года Карина решила еще раз попробовать свои силы уже в «Голосе страны». А тебе понравилось выступление певицы?», - подписали выступление авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу теплых отзывов.

«Крутая, умничка, песню качнула, воу», «Лучшая», «Талантливая девушка», «Самая лучшая девочка!», «Какая девушка, молодец!», «Она классная девушка, я думал, что она уйдет в команду Нади», «Умничка талантливая @karinestolaba», - пишут пользователи сети.

Напомним, что победитель "Голосу країни" Сасанчин перехотел детей после рождения дочери: "Ни в коем случае".

Как сообщала Politeka, продюсер "Голосу країни" удивил зрителей заявлением накануне эфира: "Нам ничего не страшно".

Также Politeka писала, что Полякова объяснила, как правильно носить бриллианты: "Вообще ничего не смущает".