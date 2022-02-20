Роман Сасанчин, победитель "Голосу країни-10" и "Голос. Діти", ставший отцом несколько месяцев назад, огорошил признанием относительно детей.

19-летний Роман Сасанчин и его 23-летняя жена Иванка стали родителями в конце декабря, у них родилась дочь, которую они назвали Элизабет. Роды Иванки проходили тяжело, девушке в последний момент было решено делать кесарево сечение. А дальше начались бессонные ночи, более того, недавно все семейство переболело коронавирусом. Так что жизни молодых родителей не позавидуешь.

В своих свежих "сториз" в Инстаграм Иванка, которая сейчас вовсю развивается в соцсети, как блогер, показала ответ мужа на вопрос подписчика, планируют ли они еще заводить детей.

"Ни в коем случае", - Сасанчин отрицательно помахал головой и заулыбался.

"Говорит Рома, что нет... Сначала хотел, а когда малая, не прекращая, не давала спать, уже перехотел резко", - объяснила причину "отказа" его жена.

Отметим, после рождения дочки ведущие программы "Твой день" поинтересовались у победителя "Голосу країни", представлял ли он когда-нибудь, что станет отцом в 19 лет.

"Никогда не мог подумать... На самом деле, очень переживал, потому что это, в первую очередь, ответственность. Надо много чего для ребенка сделать...", - ответил Сасанчин.

Напомним, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина раскрыла свой вес после родов, засветив второй подбородок: "Еще минус два кг и..."

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