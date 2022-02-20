Известная украинская певица Оля Полякова обладает не только талантом пения, но также способностью рассмешить и повеселить, поэтому звезду часто приглашают на разные шоу.

Оля Полякова много раз признавалась, что эмоциональная, да это и видно невооруженным взглядом, передает Politeka.net. Где бы не появлялась артистка, чаще всего будет очень ярко и громко.

Певица ведет одно из кулинарных шоу. В сторис артистка показала кадры со съемок.

Оля Полякова позировала в фартуке и белой футболке, а на шею надела украшение с большими камнями.

"Меня вообще ничего не смущает! Кто понял жизнь, тот замуж не стремится", - насмешила она высказыванием.

Также в шутливой форме Оля Полякова объяснила украинкам, как правильно носить бриллианты.

"Вынимаем бриллианты и выгуливаем их даже в булочную", - заявила певица.

Отметим, Оля Полякова, несмотря на позитив, который излучает, все же сталкивалась с проблемами. В одном из интервью певица рассказала, что посещала сеансы психотерапии. Звезда общалась со специалистом по поводу младшей дочки Алисы. Мама переживала, что девочка отрицала все "девчачьи" вещи, как объяснила психолог, ребенок не хочет, чтобы на него навешивали ярлыки и это нормально.

Напомним, Полякову потрясла двойная трагедия участника "Голосу країни"

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