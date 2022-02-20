Как передает Politeka.net, Владимир Завадюк является популярным украинским продюсером. Он работает над множеством шоу, среди которых "Танці з зірками" и "Голос країни". Стоит отметить, что недавно на телеэкранах вышел новый 12-ый сезон вокального шоу.
Так, на этот раз Завадюк засветился в кресле одного из тренеров на шоу "Голос країни". В нём он засветился в стильном образе. На нем темные брюки и необычная кофта светлых тонов. Под фото продюсер решил призвать украинцев собраться сегодня около экранов, чтобы отвлечься от проблем.
"Мы были с вами в 2014, были в 2020. "Голос країни" – шоу, которое объединяет у экранов и вдохновляет. Включите сегодня в 21:00 новый эпизод. Мы всей командой очень старались, чтобы вы улыбнулись и отвлеклись. Но еще раз убедились, что в нашей стране живут такие талантливые люди, нам ничего не страшно. Встретимся вечером и остаемся дома", — заявил Владимир Завадюк.
Под публикацией продюсера собралось немного комментариев: "Сегодняшний выпуск будет особенным", "Красавчик".
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Также, популярная певица Джамала не смогла пройти мимо и оставила реакцию на фото Завадюка.
Ранее сообщалось, "Голос країни "-12, продюсер Завадюк проговорился о главной особенности сезона.
Politeka рассказывала, продюсеру "Голоса країни" высказали, что думают о новом сезоне с Вакарчуком и Поляковой.
Также, продюсер "Танців з зірками" и "Голосу країни" поразил необычными татуировками.