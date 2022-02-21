В ефірі програми «Світське життя» популярна артистка поділилася своїм поглядом на скандальну ситуацію.

"Такого бруду немає в жодній країні. Я прошу вас: припиніть це. Ми виглядаємо погано, ви виглядаєте погано. Це ж можна передбачити, перевірити. Та вже візьміть-перевіряйте всіх! Не треба потім дивуватися", - обурилася співачка.

Вона підкреслила, що не вірить нікому. За словами Кароль, ще перед початком ефіру фіналу Нацвідбору, в якому артистка була в кріслі члена журі, вона запитала у організаторів, чи немає якихось проблем з Аліною Паш. Їй відповіли, що все в порядку, і вони це перевірили.

"Моє внутрішнє відчуття відчувало, що буде "шкандаль", - зізналася Кароль.

Співачка також розсекретила, що сама вона поставила Аліні Паш 6 балів.

За словами Кароль, вона поважає Паша як виконавицю, однак вважає, що для участі в Нацвідборі потрібна «кришталево чиста репутація».

Нагадаємо, що Аліна Паш посіла перше місце за підсумками Нацвідбору на Євробачення, проте пізніше була дискваліфікована і сама відмовилася від поїздки на конкурс після того, як не змогла довести, що виїжджала до Криму в 2015 році через Україну, а не з території Росії.

Нагадаємо, Аліна Паш зізналася, навіщо і коли їздила до Криму.

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