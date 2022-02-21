В эфире программы «Світське життя» популярная артистка поделилась своим взглядом на скандальную ситуацию.

«Такой грязи нет ни в одной стране. Я прошу вас: прекратите это. Мы выглядим плохо, вы выглядите плохо. Это же можно предусмотреть, проверить. Да уже возьмите – проверяйте всех! Не надо потом удивляться», - возмутилась певица.

Она подчеркнула, что не верит никому. По словам Кароль, еще перед началом эфира финала Нацотбора, в котором артистка была в кресле члена жюри, она спросила у организаторов, нет ли каких-то проблем с Алиной Паш. Ей ответили, что все в порядке, и они это проверили.

«Мое нутро ощущало, что будет «шкандаль», - призналась Кароль.

Певица также рассекретила, что сама она поставила Алине Паш 6 баллов.

По словам Кароль, она уважает Паш как исполнительницу, однако считает, что для участия в Нацотборе нужна «кристально чистая репутация».

Напомним, что Алина Паш заняла первое место по итогам Нацотбора на Евровидение, однако позже была дисквалифицирована и сама отказалась от поездки на конкурс после того, как не смогла доказать, что выезжала в Крым в 2015 году через Украину, а не с территории России.

Напомним, Алина Паш призналась, зачем и когда ездила в Крым.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль получила неожиданное предложение от известного мужчины и дала свой ответ.

Также Politeka писала, что Тина Кароль вернулась на "Голос країни" и высказала, что думает о Поляковой и Потапе.