Як пише Politeka.net, співачка поділилася кадрами у своїх сторіз. Як відомо, Каменських і її чоловік Потап живуть у двоповерховому особняку в елітному селищі неподалік від Конча-Заспи. На території їхнього будинку є басейн і велика зона для відпочинку. По сусідству живуть ведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов.
На новому фото Каменських показала, як виглядає двір їх з Потап будинки лютневим похмурим ранком.
"Добрий ранок. Така вже весна на вулиці. Сьогодні подекуди відлітаю, але перед цим треба на годинку заїхати в офіс", - написала співачка.
Потім вона показала кадри вже з самого офісу.
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
Учасниця 12 сезону "Холостяка" розлютила своєю поведінкою перед Топольським: "Де ви їх набрали..."
Зупинилося серце знаменитого актора, якому було лише 37 років: "Шкода, такий молодий і яскравий"
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
"Люблю приїжджати в офіс. Він знаходиться на набережній і тут такий класний вид з вікна. Я хотіла, щоб офіс був світлим, стильним, мінімалістичним. І при цьому затишним. Крісла ретельно підбирала, щоб були зручні, екологічні та стильні", - розповіла Настя.
На фото можна розглянути деталі офісного приміщення, затишно обставленого сучасними меблями і живими рослинами в горщиках.
Нагадаємо, Каменських на кухні наочно показала, як Потапу з нею пощастило.
Як повідомляла Politeka, Каменських без косметики і модного одягу збентежила домашніми розвагами.
Також Politeka писала, що Каменських засвітила цікаві деталі інтер'єру їх з Потапом особняка.