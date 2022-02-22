Популярна українська співачка Настя Каменських показала двір їх з Потапом особняка, а також провела екскурсію по своєму офісу.

Як пише Politeka.net, співачка поділилася кадрами у своїх сторіз. Як відомо, Каменських і її чоловік Потап живуть у двоповерховому особняку в елітному селищі неподалік від Конча-Заспи. На території їхнього будинку є басейн і велика зона для відпочинку. По сусідству живуть ведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов.

На новому фото Каменських показала, як виглядає двір їх з Потап будинки лютневим похмурим ранком.

"Добрий ранок. Така вже весна на вулиці. Сьогодні подекуди відлітаю, але перед цим треба на годинку заїхати в офіс", - написала співачка.

Потім вона показала кадри вже з самого офісу.

"Люблю приїжджати в офіс. Він знаходиться на набережній і тут такий класний вид з вікна. Я хотіла, щоб офіс був світлим, стильним, мінімалістичним. І при цьому затишним. Крісла ретельно підбирала, щоб були зручні, екологічні та стильні", - розповіла Настя.

На фото можна розглянути деталі офісного приміщення, затишно обставленого сучасними меблями і живими рослинами в горщиках.

Нагадаємо, Каменських на кухні наочно показала, як Потапу з нею пощастило.

Як повідомляла Politeka, Каменських без косметики і модного одягу збентежила домашніми розвагами.

Також Politeka писала, що Каменських засвітила цікаві деталі інтер'єру їх з Потапом особняка.