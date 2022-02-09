Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является успешной украинской певицей и женой Алексея Потапенко (Потапа), с которым долгое время была в дуэте "Потап и Настя". Теперь пара занята сольными карьерами, Каменских взяла псевдоним NK, а Потап - ПТП. На новых кадрах в Инстаграм Настя показала, что приготовила для своего супруга.
На кадрах звезда показывала судочек, в котором лежал обед для Алексея. В емкости была гречка, красная рыба и авокадо.
"Прекрасная жена", - написала Настя.
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Стоит отметить, что это не первый раз, когда певица радует мужа своей стряпней. Потапенко показывал суп, который приготовила Настя, хвастаясь хозяюшкой-женой.
"О, Боже, как дома хорошо. Спасибо тебе, Настечка", - приговаривал Алексей, хвастаясь обедом.
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