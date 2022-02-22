Популярная украинская певица Настя Каменских показала двор их с Потапом особняка, а также провела экскурсию по своему офису.

Как пишет Politeka.net, певица поделилась кадрами в своих Сториз. Как известно, Каменских и ее муж Потап живут в двухэтажном особняке в элитном поселке неподалеку от Конча-Заспы. На территории их дома есть бассейн и большая зона для отдыха. По соседству живут ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

На новом фото Каменских показала, как выглядит двор их с Потапом дома февральским пасмурным утром.

«Доброе утро. Такая уже весна на улице. Сегодня кое-куда улетаю, но перед этим надо на часик заехать в офис», - написала певица.

Затем она показала кадры уже из самого офиса.

«Люблю приезжать в офис. Он находится на набережной и здесь такой классный вид из окна. Я хотела, чтобы офис был светлым, стильным, минималистичным. И при этом уютным. Кресла тщательно подбирала, чтобы были удобные, экологичные и стильные», - рассказала Настя.

На фото можно рассмотреть детали офисного помещения, уютно обставленного современной мебелью и живыми растениями в горшках.

Напомним, Каменских на кухне наглядно показала, как Потапу с ней повезло.

Как сообщала Politeka, Каменских без косметики и модной одежды смутила домашними развлечениями.

Также Politeka писала, что Каменских засветила любопытные детали интерьера их с Потапом особняка.