Популярная украинская певица без яркой косметики и образа показала, как развлекает себя дома.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя Настя Каменскихнередко выставляет различные шутливые ролики, которые заранее записывает для Тик-Тока. В этот раз Настя в домашнем образе решила повеселиться со своей любимицей - собачкой Мими.

Как можно заметить, с обычными завязанными в пучок волосами, без косметики и модных нарядов Каменских выглядит вполне обычно. А ее привычка дразнить своего питомца не всегда хорошо оценивается в Инстаграм.

В особенности последний ролик вызвал разную реакцию: «Еще красивая; шикарная; надо же😽💗; Измучила уже Собачку. Может она любит спать Подальше ото всех ! ⚘😋; давно тебя не видела; у меня такой же токо 😎👽; Высокие отношения.🥰🥰🥰; Что, тоже устали..?))».

Ранее Каменских покрасовалась в золотом платье с тонкими рисунками из золотых ниток и аккуратной бахромы на высоком разрезе у бедра. Пышная укладка с распущенными кудрями удачно дополнила образ артистки, а вечерний макияж преобразил ее лук.

На сцене Каменских постаралась сплясать по полной, о чем сама подметила в подписи под коротким роликом. Всячески изгибаясь перед камерой, Каменских также засветила, как изменилась после отпуска.

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