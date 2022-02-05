Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 34-летняя Настя Каменскихнередко выставляет различные шутливые ролики, которые заранее записывает для Тик-Тока. В этот раз Настя в домашнем образе решила повеселиться со своей любимицей - собачкой Мими.
@nkofficial
Ура! Выходные!!!♬ Morning Sex - Ralph Castelli
Как можно заметить, с обычными завязанными в пучок волосами, без косметики и модных нарядов Каменских выглядит вполне обычно. А ее привычка дразнить своего питомца не всегда хорошо оценивается в Инстаграм.
В особенности последний ролик вызвал разную реакцию: «Еще красивая; шикарная; надо же😽💗; Измучила уже Собачку. Может она любит спать Подальше ото всех ! ⚘😋; давно тебя не видела; у меня такой же токо 😎👽; Высокие отношения.🥰🥰🥰; Что, тоже устали..?))».
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Ранее Каменских покрасовалась в золотом платье с тонкими рисунками из золотых ниток и аккуратной бахромы на высоком разрезе у бедра. Пышная укладка с распущенными кудрями удачно дополнила образ артистки, а вечерний макияж преобразил ее лук.
На сцене Каменских постаралась сплясать по полной, о чем сама подметила в подписи под коротким роликом. Всячески изгибаясь перед камерой, Каменских также засветила, как изменилась после отпуска.
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