Як повідомляє Politeka.net, маленька дочка актора "Квартал 95" і коміка шоу "Розсміши коміка" Юрія Ткача Ліза прийшла на проект і просто "розірвала" всіх своїм гумором і артистичністю. Відео з виступом Лізи опублікували на сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.
Маленька актриса не тільки розсмішила коміків – Юрія Ткача і Євгенія Кошового - на 50 тисяч гривень, але й довела до сліз останнім жартом. Вже після оголошення її переможцем, Ліза тихенько сказала татові, що це ще не все і показала останню репризу на сцені.
Ліза загадково дістала з пакета палицю ковбаси і сказала: "ТАТО, якщо ти не засмієшся, то я зроблю це при тобі". А потім смачно відкусила шматок ковбаси. Цей жарт добив коміків, і Євген Кошовий, і Юрій Ткач аж плакати почали від сміху.
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
"Мама" Вєрки Сердючки влаштувала справжнє шоу перед посадкою на літак, кадри: "Додому"
Саніна з The Hardkiss з животиком напоказ підкорила образом на відпочинку: "Яка ж ви..."
"Мама" Вєрки Сердючки в одному халаті вразила виглядом у звичайному житті: "Ніби 18 років"
"Майстер Шеф" Мартиновська показала, як виглядала задовго до популярності: "Капець..."
Нагадаємо, "Боже, які гарні": Юрій Ткач з "Квартал 95" повеселив українців витівками зі своєю Ліззі.
Як повідомляла Politeka, Потап з'явився з маленькою "копією" Каменських, новий склад не за горами: веселі кадри.
Також Politeka писала, що Донька Ткача з "Квартал 95" спантеличила недитячими пародіями: "Переплюнула тата".