Дочка відомого актора і шоумена Юрія Ткача маленька Ліза прийшла на шоу "Розсміши коміка" і "порвала" своїм гумором, як коміків, так і зал.

Як повідомляє Politeka.net, маленька дочка актора "Квартал 95" і коміка шоу "Розсміши коміка" Юрія Ткача Ліза прийшла на проект і просто "розірвала" всіх своїм гумором і артистичністю. Відео з виступом Лізи опублікували на сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

Маленька актриса не тільки розсмішила коміків – Юрія Ткача і Євгенія Кошового - на 50 тисяч гривень, але й довела до сліз останнім жартом. Вже після оголошення її переможцем, Ліза тихенько сказала татові, що це ще не все і показала останню репризу на сцені.

Ліза загадково дістала з пакета палицю ковбаси і сказала: "ТАТО, якщо ти не засмієшся, то я зроблю це при тобі". А потім смачно відкусила шматок ковбаси. Цей жарт добив коміків, і Євген Кошовий, і Юрій Ткач аж плакати почали від сміху.

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