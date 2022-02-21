Дочь известного актера и шоумена Юрия Ткача маленькая Лиза пришла на шоу "Розсміши коміка" и "порвала" своим юмором, как комиков, так и зал.

Как сообщает Politeka.net, маленькая дочь актера "Квартал 95" и комика шоу "Розсміши коміка" Юрия Ткача Лиза пришла на проект и просто "разорвала" всех своим юмором и артистичностью. Видео с выступлением Лизы опубликовали на странице студии "Квартал 95" в Instagram.

Маленькая актриса не только рассмешила комиков – Юрия Ткача и Евгения Кошевого – на 50 тысяч гривен, но и довела до слез последней шуткой. Уже после объявления ее победителем, Лиза тихонько сказала папе, что это еще не все и показала последнюю репризу на сцене.

Лиза загадочно достала из пакета палку колбасы и сказала: "Папа, если ты не засмеешься, то я сделаю это при тебе". А затем смачно откусила кусок колбасы. Эта шутка добила комиков, и Евгений Кошевой, и Юрий Ткач аж плакать начали от смеха.

Напомним, "Боже, какие красивые": Юрий Ткач из "Квартал 95" повеселил украинцев шалостями со своей Лиззи.

Как сообщала Politeka, Потап появился с маленькой "копией" Каменских, новый состав не за горами: веселые кадры.

Также Politeka писала, что Дочка Ткача из "Квартал 95" озадачила недетскими пародиями: "Переплюнула папу".