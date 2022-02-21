Культова італійська актриса і модель Моніка Беллуччі, яка в 57 років продовжує зніматися для глянцевих журналів, вразила новою фотосесією.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі з'явилося ефектне фото з нової зйомки. Вона постала в золотій сукні з незвичайного матеріалу. Плечі і руки зірки були відкриті, що дуже незвично для актриси, яка останнім часом все частіше віддає перевагу чорним нарядам, які прикривають її зону декольте.

Атмосфери фотографії надала незвичайна обробка і золотиста прикраса на шиї у зірки.

"Всіх з понеділком", - підписала фото актриса.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Найкрасивіша жінка в світі", «я люблю тебе, леді», «цікаве і красиве фото», "Сонячна богиня", "І Бог створив Моніку Белуччі...", "Минуле і сьогодення, ця жінка просто прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Моніка Беллуччі починала свою кар'єру як модель, і тільки пізніше змогла пробитися в кінематограф. До сьогодні вона вважається одою з найкрасивіших знаменитостей у світі.

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