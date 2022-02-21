Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі з'явилося ефектне фото з нової зйомки. Вона постала в золотій сукні з незвичайного матеріалу. Плечі і руки зірки були відкриті, що дуже незвично для актриси, яка останнім часом все частіше віддає перевагу чорним нарядам, які прикривають її зону декольте.
Атмосфери фотографії надала незвичайна обробка і золотиста прикраса на шиї у зірки.
"Всіх з понеділком", - підписала фото актриса.
У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Найкрасивіша жінка в світі", «я люблю тебе, леді», «цікаве і красиве фото», "Сонячна богиня", "І Бог створив Моніку Белуччі...", "Минуле і сьогодення, ця жінка просто прекрасна", - пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Моніка Беллуччі починала свою кар'єру як модель, і тільки пізніше змогла пробитися в кінематограф. До сьогодні вона вважається одою з найкрасивіших знаменитостей у світі.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі зачарувала виглядом у довгій сукні з прикритою головою: "Мода на хіджаб?".
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