Популярна актриса і модель Моніка Беллуччі, яка в свої 57 років продовжує активно зніматися в модних журналах, вразила новим образом.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Моніка Беллуччі опублікувала обкладинку, на якій постала в дуже незвичайному вбранні. Вона позувала в довгій чорній сукні з довгими рукавами, яка повністю прикрила її тіло. Голова зірки теж була покрита своєрідним капюшоном.

У коментарях актрисі залишили масу відгуків. Багато хто відзначив, що наряд виконаний в мусульманській стилістиці.

"На обкладинці російського журналу, люблю і обожнюю", "Це свого роду мода на хіджаб?", "Королева краси", «дивний наряд», "незвичайний образ, але мені не подобається така мода", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Беллуччі також опублікувала портретне фото, на якому продемонструвала бездоганне обличчя. Вона позувала в звичній для себе чорній сукні з високою горловиною. Яскравий макіяж зробив образ діви незабутнім.

Нагадаємо, що Моніка Беллуччі засвітила своє обличчя без ретуші:"жінкам на замітку".

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А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі в прозорій сукні показала, що ще о-го-го: "живий шедевр".