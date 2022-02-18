Культова італійська актриса і модель Моніка Беллуччі приміряла елегантний образ в Білому для обкладинки глянцевого журналу.

Як пише Politeka.net, 57-річна знаменитість в черговий раз вразила шанувальників своєю нев'янучою красою. Останнім часом Беллуччі практично перестала зніматися в нових фільмах, проте не припиняє свою модельну діяльність. Якийсь час зірка не публікувала в соцмережах нових кадрів, проте зараз вона часто радує шанувальників знімками зі своїх фотосесій.

На цей раз Беллуччі показала фото, яке зняли для обкладинки журналу Schön!. На ньому модель позувала в спокійному і елегантному образі без екстравагантних надмірностей. На ній було пальто ефектного молочного відтінку і без зайвих прикрас.

Для знімка модель високо підняла воріт наряду, а поверх нього одягла незвичайне Смарагдове намисто.

На фото Беллуччі позувала з закритими очима і злегка піднятою головою. Її волосся було зачесане назад, а образ доповнював макіяж в нюдових відтінках.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз.

"Вау. Чудово", "Моя улюблена", "неповторна", "але як красиво. У ній багато стилю і харизми", "ідеал", "Королева", - пишуть люди.

Нагадаємо, 57-річна Моніка Беллуччі втиснулася в шкіряне міні і хвалилася фігурою.

Як повідомляла Politeka, Моніка Беллуччі вразила видом у довгій сукні з покритою головою.

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