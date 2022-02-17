Модель Моніка Беллуччі досить довгий час не публікувала нових кадрів в мережі і не рассказівала про себе, навіть про важливі заходи артистка воліла не говорити. І хоча тепер Беллуччі практично не знімається у фільмах, вона є частою гостею на модних показах, в яких сама любила раніше брати участь.

Не так давно стало відомо, що зірка пробує себе в ролі актриси театру і навіть візьме участь у виставах і поїздить по світу. Зараз вона захоплена новими проектами, тому рідкісний новий кадр в мережі відразу викликав резонанс.

Так, артистка позувала в шкіряній кофті на ґудзиках і маленькій шкіряній спідниці такого ж кольору. Причому 57-річної Беллуччі на подив підійшов такий лук.

«Королева ♥️🌹; такою витонченою може бути тільки Моника️❤️; Неймовірно красиво 😍; Красиво ❤; оо гюзельсин 😍 ти дуже красива ❤️; найкрасивіша 😍; будь Ласка, підтримайте і далі квітучу красу 😭; Шикарно 🖤; Вгору! 😍 ; Шикарно😍❤️; найкрасивіша жінка на землі 🌹; Ваша красуня гідна гідна захоплення» - пишуть в мережі.

Як можна помітити, артистка уникає підвищеної уваги, роблячи акцент вже на успіхах своєї старшої дочки - Діви Кассель.

На фан-сторінках же із задоволенням обговорюють те, як зараз виглядає Беллуччі без фотошопу і яскравого макіяжу. За словами актриси, їй подобається бути природною-вона навіть не сиділа і не планує бути на дієтах.

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