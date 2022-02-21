Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Моники Беллуччи появилось эффектное фото с новой съемки. Она предстала в золотом платье из необычного материала. Плечи и руки звезды были открыты, что очень непривычно для актрисы, которая в последнее время все чаще отдает предпочтение черным нарядам, которые прикрывают ее зону декольте.

Атмосферы фотографии придала необычная обработка и золотистое украшение на шее у звезды.

«Всех с понедельником», - подписала фото актриса.

В комментариях ей оставили массу теплых слов.

«Самая красивая женщина в мире», «Я люблю тебя, леди», «Интересное и красивое фото», «Солнечная богиня», «И Бог создал Монику Белуччи...», «Прошлое и настоящее, эта женщина просто прекрасна», - пишут пользователи сети.

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Отметим, что Моника Беллуччи начинала свою карьеру как модель, и только позже смогла пробиться в кинематограф. До сегодня она считается одой из самых красивых знаменитостей в мире.

Моника Беллуччи

Напомним, что Моника Беллуччи очаровала видом в длинном платье с прикрытой головой: «Мода на хиджаб?».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи продемонстрировала, что значит элегантность: "Идеал".

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи засветилась в кожаном мини, похваставшись фигурой: "Достойна восхищения".