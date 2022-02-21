Як пише Politeka.net, популярна артистка болівійського Походження поділилася в своєму Instagram новими кадрами, що викликають посмішку. Торік Андраде спробувала себе в новій ролі, ставши ведучою тревел-шоу "Орел і Решка". Співачка зізнавалася, що ця робота виявилася непростою, але дуже цікавою і надихаючою.

Зараз Андраде готується до виходу другого сезону шоу зі своєю участю.

"Я думаю, що вам другий сезон "Орла і Решки" дуже зайде!",- написала артистка.

Вона поділилася фото і відео, на яких показала, як їде на снігоході на тлі гір і засніженого поля. На відео можна почути, як Мішель сміється і верещить від захвату.

На посаду своєї молодшої колеги відреагувала Леся Нікітюк, яка в минулому теж була ведучою " Орла і Решки».

"Ну таке", - написала Леся, супроводивши коментар смайликом, що сміється.

Українці також почали коментувати пост Андраде.

"Ай красуня", "вона мчить", "звичайно! Сподіваюся, за ним будуть ще сезони!", "Судячи з відео-заїде", "клас))) Ви так заряджаєте позитивом! Супер!) Відмінного відпочинку Вам!",- пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Орел і Решка" Андраде розповіла про особисте життя після розриву з Ломакіним.

Як повідомляла Politeka, приховуючу стосунки Андраде зняли з відомим блогером, вони трималися за руки.

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде розповіла про коханого, якого приховує.